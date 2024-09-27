Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨSI (1716) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨSI (1716)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨSI (1716) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе SINCONA AG за 250 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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