Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская". В меховом плаще с пряжкой (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская". В меховом плаще с пряжкой. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Редкие Монеты за 151000 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность XF (2) Сохранность (слабы) XF45 (1) XF40 (1) Сервис NGC (1)