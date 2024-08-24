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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская". В меховом плаще с пряжкой (Россия, Петр I)

Разновидность: В меховом плаще с пряжкой

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская" В меховом плаще с пряжкой - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская" В меховом плаще с пряжкой - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,98)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1716
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская". В меховом плаще с пряжкой. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Редкие Монеты за 151000 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF45
Цена
151000 $
Цена в валюте аукциона 151000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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