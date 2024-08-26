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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская". Дата "1Г16" (Россия, Петр I)

Разновидность: Дата "1Г16"

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская" Дата "1Г16" - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская" Дата "1Г16" - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Золото (0,98)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1716
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская". Дата "1Г16". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе SINCONA AG за 140000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • SINCONA (1)
  • Империя (2)
Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
150781 $
Цена в валюте аукциона 140000 CHF
Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
23305 $
Цена в валюте аукциона 20500 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе Империя - May 15, 2009
Продавец Империя
Дата 15 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе Империя - March 27, 2009
Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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