Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская". Дата "1Г16" (Россия, Петр I)
Разновидность: Дата "1Г16"
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Золото (0,98)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1716
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская". Дата "1Г16". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе SINCONA AG за 140000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Emporium Hamburg (1)
- Gorny & Mosch (2)
- SINCONA (1)
- Империя (2)
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
150781 $
Цена в валюте аукциона 140000 CHF
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
23305 $
Цена в валюте аукциона 20500 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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