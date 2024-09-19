Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨSI (1716) года БК (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨSI (1716)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨSI (1716) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Luxcoins за 50000 RUB. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- AURORA (3)
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- Имперская монета (2)
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Где продать?
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