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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨSI (1716) года БК (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨSI (1716) года БК - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨSI (1716) года БК - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨSI (1716)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨSI (1716) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Luxcoins за 50000 RUB. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Luxcoins (1)
  • Rare Coins (4)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (2)
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе Luxcoins - June 3, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
553 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) БК на аукционе AURORA - April 25, 2017
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность F
Цена
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