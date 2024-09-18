Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨSI (1716) года МД (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨSI (1716)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨSI (1716) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Русское Наследие за 1600 USD. Торги состоялись 12 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
******
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Где продать?
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