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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨSI (1716) года МД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨSI (1716) года МД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨSI (1716) года МД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨSI (1716)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨSI (1716) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Русское Наследие за 1600 USD. Торги состоялись 12 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF35
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1716 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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