Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1722 года НД (Россия, Петр I)
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1722 года со знаком НД. Это медная монета периода Петра I
Сохранность
- Все фирмы
- RedSquare (3)
Где продать?
Для продажи Полушка 1722 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск