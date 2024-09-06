Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨѲI (1719) года. Год славянский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год славянский
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨѲI (1719)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨѲI (1719) года. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2134 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 90 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2015.
Сохранность
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- Александр (1)
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