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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨѲI (1719) года. Год славянский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год славянский

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨѲI (1719)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨѲI (1719) года. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2134 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 90 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • RedSquare (3)
  • Александр (1)
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1719 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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