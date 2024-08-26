Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨА (1701) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨА (1701)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨА (1701) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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