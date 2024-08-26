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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨА (1701) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка ҂АΨА (1701) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨА (1701) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨА (1701)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨА (1701) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
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Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
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Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF20
Цена
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полушка ҂АΨА (1701) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1701 "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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