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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,2 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨ (1700)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 54800 RUB
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Luxcoins - March 23, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 23 марта 2024
Сохранность F
Цена
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность F
Цена
542 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность F
Цена
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
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Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
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Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 5 сентября 2017
Сохранность XF40
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Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе AURORA - April 18, 2016
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - December 16, 2011
Россия Полушка ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - December 16, 2011
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1700 "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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