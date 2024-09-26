Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,2 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨ (1700)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 54800 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность F
Цена
542 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 сентября 2017
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность VF35
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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