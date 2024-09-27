Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1700 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга ҂АΨ (1700) ВСЕЯ РWССIИ САМОДЕРЖАВНЫ ПОВЕЛИТЕЛЬ
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Денга ҂АΨ (1700) ДЕН-ГА
Средняя цена 490 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Денга ҂АΨ (1700) ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ
Средняя цена 400 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Денга ҂АΨ (1700) ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 125
Аверс
Реверс
Полушка ҂АΨ (1700) ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Полполушки ҂АΨ (1700)
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 7
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск