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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨ (1700) года "ДЕН-ГА" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨ (1700) года "ДЕН-ГА" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨ (1700) года "ДЕН-ГА" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨ (1700)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨ (1700) года "ДЕН-ГА". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Baldwin's (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (11)
  • Russiancoin (6)
  • SINCONA (1)
  • Александр (4)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
619 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF
Цена
484 $
Цена в валюте аукциона 43000 RUB
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VG
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VG
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ДЕН-ГА" на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1700 "ДЕН-ГА" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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