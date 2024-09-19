Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨ (1700) года "ДЕН-ГА" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨ (1700)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨ (1700) года "ДЕН-ГА". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (2)
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
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