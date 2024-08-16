Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РWССIИ САМОДЕРЖАВНЫ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РWССIИ САМОДЕРЖАВНЫ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 19500 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.
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