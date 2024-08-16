Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РWССIИ САМОДЕРЖАВНЫ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РWССIИ САМОДЕРЖАВНЫ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РWССIИ САМОДЕРЖАВНЫ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨ (1700)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РWССIИ САМОДЕРЖАВНЫ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 19500 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Александр (1)
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РWССIИ САМОДЕРЖАВНЫ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РWССIИ САМОДЕРЖАВНЫ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Денга 1700 "ВСЕЯ РWССIИ САМОДЕРЖАВНЫ ПОВЕЛИТЕЛЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1700 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Денга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск