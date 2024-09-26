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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨ (1700)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1306 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF30
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 7295 RUB
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F12
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1700 "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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