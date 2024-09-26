Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨ (1700)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1306 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
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Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
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Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 5 ноября 2023
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