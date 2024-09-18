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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨ (1700)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Монеты и Медали за 145055 RUB. Торги состоялись 21 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Baldwin's (1)
  • Katz (4)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (16)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Монеты и Медали (5)
  • Русское Наследие (2)
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность F15
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность F
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨ (1700) "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи Денга 1700 "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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