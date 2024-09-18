Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨ (1700)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨ (1700) года "ВСЕЯ ВЕЛIKIЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСIИ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Монеты и Медали за 145055 RUB. Торги состоялись 21 сентября 2023.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность F15
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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