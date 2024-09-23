Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полполушки ҂АΨ (1700) года (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полполушки
- Год ҂АΨ (1700)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Набережный)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полполушки ҂АΨ (1700) года. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 550000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (5)
- Александр (2)
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF20
Цена
7450 $
Цена в валюте аукциона 550000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность F15
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность F12
Цена
******
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Где продать?
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