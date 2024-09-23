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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полполушки ҂АΨ (1700) года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полполушки ҂АΨ (1700) года - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полполушки ҂АΨ (1700) года - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полполушки
  • Год ҂АΨ (1700)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Набережный)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полполушки ҂АΨ (1700) года. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 550000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (5)
  • Александр (2)
Россия Полполушки ҂АΨ (1700) на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность F
Цена
1754 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Россия Полполушки ҂АΨ (1700) на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия Полполушки ҂АΨ (1700) на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF20
Цена
7450 $
Цена в валюте аукциона 550000 RUB
Россия Полполушки ҂АΨ (1700) на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Россия Полполушки ҂АΨ (1700) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность F15
Цена
******
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Россия Полполушки ҂АΨ (1700) на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия Полполушки ҂АΨ (1700) на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полполушки ҂АΨ (1700) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность F12
Цена
******
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Россия Полполушки ҂АΨ (1700) на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность F15
Цена

Где продать?

Для продажи Полполушки 1700 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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