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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты Полполушки Петра I - Россия

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Полполушки 1700

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨ (1700) R4 0 7
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