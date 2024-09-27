Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1719 года. Год арабский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год арабский
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год 1719
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (119) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1719 года. Год арабский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1962 проданному на аукционе Katz Auction за 490 USD. Торги состоялись 24 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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