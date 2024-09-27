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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1719 года. Год арабский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год арабский

Аверс монеты - Полушка 1719 года Год арабский - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка 1719 года Год арабский - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1719
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (119) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1719 года. Год арабский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1962 проданному на аукционе Katz Auction за 490 USD. Торги состоялись 24 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1719 на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия Полушка 1719 на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Россия Полушка 1719 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка 1719 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия Полушка 1719 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1719 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1719 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1719 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1719 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1719 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1719 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1719 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1719 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1719 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полушка 1719 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1719 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1719 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1719 на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1719 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1719 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1719 на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1719 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1719 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1719 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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