Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Корона закрытая. На головах орла малые короны (Россия, Петр I)
Разновидность: Корона закрытая. На головах орла малые короны
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Корона закрытая. На головах орла малые короны. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8306 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
Сохранность
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- Имперская монета (3)
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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