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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Корона закрытая. На головах орла малые короны (Россия, Петр I)

Разновидность: Корона закрытая. На головах орла малые короны

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" Корона закрытая На головах орла малые короны - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" Корона закрытая На головах орла малые короны - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Корона закрытая. На головах орла малые короны. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8306 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • ARTMAXIMUM (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (2)
  • Künker (3)
  • Александр (2)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (3)
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
6704 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
7402 $
Цена в валюте аукциона 6200 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Империя - December 28, 2019
Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе ARTMAXIMUM - November 2, 2019
Продавец ARTMAXIMUM
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Künker - March 14, 2017
Продавец Künker
Дата 14 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1705 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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