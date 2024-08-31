Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". У основания венка два локона (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". У основания венка два локона. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность AU (4) XF (5) VF (15) F (2) Сохранность (слабы) AU55 (4) XF45 (1) XF40 (1) VF30 (3) F12 (1) Сервис NGC (2)

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