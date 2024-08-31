Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". У основания венка два локона (Россия, Петр I)
Разновидность: У основания венка два локона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". У основания венка два локона. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
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Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
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Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
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Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU55
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Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF30
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Дата 7 апреля 2021
Сохранность F
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF45
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Дата 15 апреля 2018
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Дата 18 февраля 2018
Сохранность VF
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Дата 18 июня 2016
Сохранность VF30
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
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