Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". У основания венка два локона (Россия, Петр I)

Разновидность: У основания венка два локона

Аверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева" У основания венка два локона - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева" У основания венка два локона - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". У основания венка два локона. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • BAC (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Rare Coins (7)
  • Rauch (2)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1724 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
8443 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1705 "Портрет работы Ф. Алексеева" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1705 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск