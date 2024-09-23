Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨE (1705) года "Тип 1702-1705". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨE (1705) года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность MS62
Цена
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