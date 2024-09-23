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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨE (1705) года "Тип 1702-1705". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨE (1705) года "Тип 1702-1705" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨE (1705) года "Тип 1702-1705" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨE (1705) года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
1554 $
Цена в валюте аукциона 115000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
Цена
2620 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU55
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Александр - September 24, 2010
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Александр - September 24, 2010
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1705 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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