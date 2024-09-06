Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Плоский чекан. Корона открытая (Россия, Петр I)
Разновидность: Плоский чекан. Корона открытая
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Плоский чекан. Корона открытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8117 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 14000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF20 RNGA
Цена
13000 $
Цена в валюте аукциона 13000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2007
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
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