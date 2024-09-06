Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Плоский чекан. Корона открытая (Россия, Петр I)

Разновидность: Плоский чекан. Корона открытая

Аверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная" Плоский чекан Корона открытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная" Плоский чекан Корона открытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Плоский чекан. Корона открытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8117 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 14000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Империя (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
3006 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF20 RNGA
Цена
13000 $
Цена в валюте аукциона 13000 USD
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF20 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Империя - March 27, 2009
Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Александр - April 6, 2007
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Александр - April 6, 2007
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2007
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1705 "Уборная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1705 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск