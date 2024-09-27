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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨE (1705) года "Малая голова". "Тип 1701-1705" Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨE (1705) года "Малая голова" "Тип 1701-1705" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨE (1705) года "Малая голова" "Тип 1701-1705" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨE (1705) года "Малая голова". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе SINCONA AG за 9500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 RNGA
Цена
2950 $
Цена в валюте аукциона 2950 USD
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) "Малая голова" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) "Малая голова" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) "Малая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) "Малая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
5243 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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