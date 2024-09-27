Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨE (1705) года "Малая голова". "Тип 1701-1705" Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨE (1705) года "Малая голова". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе SINCONA AG за 9500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 RNGA
Цена
2950 $
Цена в валюте аукциона 2950 USD
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
5243 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
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