Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨE (1705) года МД (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (217) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨE (1705) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Александр за 8500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 2950 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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