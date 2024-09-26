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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨE (1705) года МД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨE (1705) года МД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨE (1705) года МД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (217) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨE (1705) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Александр за 8500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 2950 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
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Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) МД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1705 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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