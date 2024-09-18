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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
12024 $
Цена в валюте аукциона 12000 CHF
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
10744 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Империя - May 31, 2013
Продавец Империя
Дата 31 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - April 4, 2008
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - April 4, 2008
Продавец Александр
Дата 4 апреля 2008
Сохранность MS63
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - April 6, 2007
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - April 6, 2007
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2007
Сохранность MS63
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1705 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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