Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (13) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
12024 $
Цена в валюте аукциона 12000 CHF
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1705 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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