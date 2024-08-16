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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Новодел. Гурт шнуровидный (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Гурт шнуровидный

Аверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева" Новодел Гурт шнуровидный - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева" Новодел Гурт шнуровидный - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Новодел. Гурт шнуровидный. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1009 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • SINCONA (3)
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
2693 $
Цена в валюте аукциона 2500 CHF
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
4059 $
Цена в валюте аукциона 4000 CHF
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1705 "Портрет работы Ф. Алексеева" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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