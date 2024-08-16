Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Новодел. Гурт шнуровидный (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Гурт шнуровидный
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Новодел. Гурт шнуровидный. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1009 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
2693 $
Цена в валюте аукциона 2500 CHF
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
4059 $
Цена в валюте аукциона 4000 CHF
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