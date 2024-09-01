Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨE (1705) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,27 гр
- Диаметр 19 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨE (1705) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе SINCONA AG за 400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность F15
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Дата 8 мая 2022
Сохранность F
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Сохранность VF25
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