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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨE (1705) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨE (1705) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨE (1705) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,27 гр
  • Диаметр 19 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨE (1705) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе SINCONA AG за 400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность F15
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность F
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность XF45 BN RNGA
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга ҂АΨE (1705) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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