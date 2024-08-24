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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Выпуклый чекан. Корона открытая (Россия, Петр I)

Разновидность: Выпуклый чекан. Корона открытая

Аверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная" Выпуклый чекан Корона открытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная" Выпуклый чекан Корона открытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Выпуклый чекан. Корона открытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1479 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 40000 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
16406 $
Цена в валюте аукциона 1100000 RUB
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU50
Цена
21104 $
Цена в валюте аукциона 1200000 RUB
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Знак - November 13, 2015
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Знак - November 13, 2015
Продавец Знак
Дата 13 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Александр - September 14, 2007
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Александр - September 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 сентября 2007
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1705 "Уборная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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