Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Выпуклый чекан. Корона открытая (Россия, Петр I)
Разновидность: Выпуклый чекан. Корона открытая
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Выпуклый чекан. Корона открытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1479 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 40000 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
16406 $
Цена в валюте аукциона 1100000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU50
Цена
21104 $
Цена в валюте аукциона 1200000 RUB
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 14 сентября 2007
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
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