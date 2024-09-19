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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет образца 1706 года". Орел нового образца (Россия, Петр I)

Разновидность: Орел нового образца

Аверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет образца 1706 года" Орел нового образца - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет образца 1706 года" Орел нового образца - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет образца 1706 года". Орел нового образца. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Редкие Монеты за 10000 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность VF25
Цена
******
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Где продать?

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