Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I". Корона закрытая высокая (Россия, Петр I)
Разновидность: Корона закрытая высокая
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" со знаком МД. Корона закрытая высокая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Русское Наследие за 2200000 RUB. Торги состоялись 26 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
8991 $
Цена в валюте аукциона 800000 RUB
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
2831 $
Цена в валюте аукциона 2596 EUR
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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