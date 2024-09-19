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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I". Корона закрытая высокая (Россия, Петр I)

Разновидность: Корона закрытая высокая

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I" Корона закрытая высокая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I" Корона закрытая высокая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" со знаком МД. Корона закрытая высокая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Русское Наследие за 2200000 RUB. Торги состоялись 26 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
8991 $
Цена в валюте аукциона 800000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
2831 $
Цена в валюте аукциона 2596 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF40
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF DETAILS
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность VF
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1705 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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