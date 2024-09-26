Гривна ҂АΨE (1705) года БК. Новодел (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨE (1705) года со знаком БК. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (2) Сохранность (слабы) MS64 (1) Сервис RNGA (1)