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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривна ҂АΨE (1705) года БК. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Гривна ҂АΨE (1705) года БК Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривна ҂АΨE (1705) года БК Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0722 oz) 2,2456 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривна
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨE (1705) года со знаком БК. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS64 RNGA
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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