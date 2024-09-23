Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Выпуклый чекан. Корона закрытая (Россия, Петр I)
Разновидность: Выпуклый чекан. Корона закрытая
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Выпуклый чекан. Корона закрытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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