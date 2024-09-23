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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Выпуклый чекан. Корона закрытая (Россия, Петр I)

Разновидность: Выпуклый чекан. Корона закрытая

Аверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная" Выпуклый чекан Корона закрытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная" Выпуклый чекан Корона закрытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Уборная". Выпуклый чекан. Корона закрытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Уборная" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
13672 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF

Где продать?

Для продажи Полтина 1705 "Уборная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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