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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨE (1705) года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨE (1705) года - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨE (1705) года - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,53 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨE (1705) года. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Редкие Монеты за 150000 RUB. Торги состоялись 19 февраля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Stephen Album (1)
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1705 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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