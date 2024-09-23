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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет образца 1706 года". Орел старого образца (Россия, Петр I)

Разновидность: Орел старого образца

Аверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет образца 1706 года" Орел старого образца - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет образца 1706 года" Орел старого образца - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет образца 1706 года". Орел старого образца. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Александр за 28000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (3)
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF40 RNGA
Цена
4375 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность VG DETAILS RNGA
Цена
1687 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе AURORA - September 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе AURORA - September 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе AURORA - August 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 августа 2018
Сохранность F
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе AURORA - July 31, 2018
Продавец AURORA
Дата 31 июля 2018
Сохранность F
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе AURORA - March 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе НИКО - February 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Империя - September 14, 2012
Продавец Империя
Дата 14 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨE (1705) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1705 "Портрет образца 1706 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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