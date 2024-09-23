Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет образца 1706 года". Орел старого образца (Россия, Петр I)
Разновидность: Орел старого образца
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨE (1705) года "Портрет образца 1706 года". Орел старого образца. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Александр за 28000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF40 RNGA
Цена
4375 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность VG DETAILS RNGA
Цена
1687 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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