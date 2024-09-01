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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник ҂АΨE (1705) года М (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Гривенник ҂АΨE (1705) года М - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник ҂АΨE (1705) года М - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨE (1705) года со знаком М. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
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Россия Гривенник ҂АΨE (1705) М на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
19028 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Россия Гривенник ҂АΨE (1705) М на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
36155 $
Цена в валюте аукциона 32000 EUR
Россия Гривенник ҂АΨE (1705) М на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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