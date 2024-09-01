Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник ҂АΨE (1705) года М (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨE (1705) года со знаком М. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
19028 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
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