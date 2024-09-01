Гривенник ҂АΨE (1705) года М (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨE (1705) года со знаком М. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

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