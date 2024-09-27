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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Новодел. Медь (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Медь

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 28 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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