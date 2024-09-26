Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I". В обозначении года "E" перевернута (Россия, Петр I)

Разновидность: В обозначении года "E" перевернута

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I" В обозначении года "E" перевернута - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I" В обозначении года "E" перевернута - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" со знаком МД. В обозначении года "E" перевернута. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе SINCONA AG за 90000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (5)
  • New York Sale (1)
  • Numimarket (2)
  • Rare Coins (5)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (6)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (7)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
100739 $
Цена в валюте аукциона 90000 CHF
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
9506 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1705 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1705 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск