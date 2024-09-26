1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I". В обозначении года "E" перевернута (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" со знаком МД. В обозначении года "E" перевернута. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе SINCONA AG за 90000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность AU (14) XF (17) VF (9) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (5) AU50 (5) XF45 (2) XF40 (1) VF20 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (3) PCGS (2) RNGA (6)

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