Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I". В обозначении года "E" перевернута (Россия, Петр I)
Разновидность: В обозначении года "E" перевернута
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" со знаком МД. В обозначении года "E" перевернута. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе SINCONA AG за 90000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
100739 $
Цена в валюте аукциона 90000 CHF
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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