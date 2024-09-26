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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨД (1704) года МД "Тип 1703-1704". "МД" под лапами (Россия, Петр I)

Разновидность: "МД" под лапами

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨД (1704) года МД "Тип 1703-1704" "МД" под лапами - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨД (1704) года МД "Тип 1703-1704" "МД" под лапами - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (77) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨД (1704) года со знаком МД. "МД" под лапами. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Александр за 18500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1911 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1469 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность G4
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VG8 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность XF
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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