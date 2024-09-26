Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨД (1704) года МД "Тип 1703-1704". "МД" под лапами (Россия, Петр I)
Разновидность: "МД" под лапами
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (77) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨД (1704) года со знаком МД. "МД" под лапами. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Александр за 18500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1911 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность G4
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VG8 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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