Полуполтинник ҂АΨД (1704) года МД "Тип 1703-1704". "МД" под лапами (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨД (1704) года со знаком МД. "МД" под лапами. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Александр за 18500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность AU (5) XF (25) VF (36) F (7) VG (1) G (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU50 (2) XF45 (5) XF40 (5) VF35 (2) VF30 (1) VF25 (2) F15 (6) F12 (1) VG8 (1) G4 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (7) RNGA (2)

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