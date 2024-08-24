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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Большая голова. Год над лапами (Россия, Петр I)

Разновидность: Большая голова. Год над лапами

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года Большая голова Год над лапами - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года Большая голова Год над лапами - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨЗ (1707)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Большая голова. Год над лапами. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Александр за 13000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Rare Coins (5)
  • SINCONA (3)
  • Александр (1)
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
4700 $
Цена в валюте аукциона 4700 USD
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
1522 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF35
Цена
******
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - March 26, 2010
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - March 26, 2010
Продавец Александр
Дата 26 марта 2010
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1707 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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