Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Большая голова. Год над лапами (Россия, Петр I)
Разновидность: Большая голова. Год над лапами
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨЗ (1707)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Большая голова. Год над лапами. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Александр за 13000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Rare Coins (5)
- SINCONA (3)
- Александр (1)
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
4700 $
Цена в валюте аукциона 4700 USD
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF35
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 марта 2010
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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