Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Малая голова. Год славянский (Россия, Петр I)

Разновидность: Малая голова. Год славянский

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года Малая голова Год славянский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года Малая голова Год славянский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨЗ (1707)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Малая голова. Год славянский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность G4 RNGA
Цена
1054 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность F15 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF30
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1707 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1707 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полуполтинник Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск