Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Малая голова. Год славянский (Россия, Петр I)
Разновидность: Малая голова. Год славянский
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨЗ (1707)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Малая голова. Год славянский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (2)
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность G4 RNGA
Цена
1054 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полуполтинник 1707 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск