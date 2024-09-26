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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨЗ (1707)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Монеты и Медали за 900000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
2095 $
Цена в валюте аукциона 155000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
3800 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Империя - June 15, 2019
Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1707 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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