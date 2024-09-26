Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨЗ (1707)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Монеты и Медали за 900000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
3800 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
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