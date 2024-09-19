Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨД (1704) года "Тип 1702-1705" (Россия, Петр I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨД (1704) года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Александр за 27000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность VF25 RNGA
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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