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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨД (1704) года "Тип 1702-1705" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨД (1704) года "Тип 1702-1705" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨД (1704) года "Тип 1702-1705" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨД (1704) года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Александр за 27000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность VF25 RNGA
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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