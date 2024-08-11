Полуполтинник ҂АΨД (1704) года МД "Тип 1703-1704". "МД" над лапами. Заклепки на рукаве (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨД (1704) года со знаком МД. "МД" над лапами. Заклепки на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 4831 проданному на аукционе Baldwin's за 6000 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2013.

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