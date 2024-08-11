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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨД (1704) года МД "Тип 1703-1704". "МД" над лапами. Заклепки на рукаве (Россия, Петр I)

Разновидность: "МД" над лапами. Заклепки на рукаве

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨД (1704) года МД "Тип 1703-1704" "МД" над лапами Заклепки на рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨД (1704) года МД "Тип 1703-1704" "МД" над лапами Заклепки на рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨД (1704) года со знаком МД. "МД" над лапами. Заклепки на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 4831 проданному на аукционе Baldwin's за 6000 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS60
Цена
5523 $
Цена в валюте аукциона 411846 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность F
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность F
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе AURORA - March 20, 2019
Продавец AURORA
Дата 20 марта 2019
Сохранность XF
Цена
1792 $
Цена в валюте аукциона 115000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Александр - May 26, 2016
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Александр - May 26, 2016
Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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