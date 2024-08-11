Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨД (1704) года МД "Тип 1703-1704". "МД" над лапами. Заклепки на рукаве (Россия, Петр I)
Разновидность: "МД" над лапами. Заклепки на рукаве
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨД (1704) года со знаком МД. "МД" над лапами. Заклепки на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 4831 проданному на аукционе Baldwin's за 6000 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS60
Цена
5523 $
Цена в валюте аукциона 411846 RUB
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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