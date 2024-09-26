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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨА (1701) года. Дата "҂АΨА" (Россия, Петр I)

Разновидность: Дата "҂АΨА"

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨА (1701) года Дата "҂АΨА" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨА (1701) года Дата "҂АΨА" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨА (1701)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨА (1701) года. Дата "҂АΨА". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 25000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.

Сохранность
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Россия Полуполтинник ҂АΨА (1701) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия Полуполтинник ҂АΨА (1701) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1701 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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