Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨА (1701) года. Дата "҂АΨА" (Россия, Петр I)
Разновидность: Дата "҂АΨА"
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨА (1701)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨА (1701) года. Дата "҂АΨА". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 25000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.
Сохранность
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