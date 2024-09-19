Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1707 года. Малая голова. Год арабский (Россия, Петр I)
Разновидность: Малая голова. Год арабский
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1707
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1707 года. Малая голова. Год арабский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3123 $
Цена в валюте аукциона 290100 RUB
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
2334 $
Цена в валюте аукциона 222698 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF20 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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