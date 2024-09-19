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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1707 года. Малая голова. Год арабский (Россия, Петр I)

Разновидность: Малая голова. Год арабский

Аверс монеты - Полуполтинник 1707 года Малая голова Год арабский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник 1707 года Малая голова Год арабский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1707
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1707 года. Малая голова. Год арабский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3123 $
Цена в валюте аукциона 290100 RUB
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
2334 $
Цена в валюте аукциона 222698 RUB
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Знак - February 16, 2018
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Знак - February 16, 2018
Продавец Знак
Дата 16 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1707 на аукционе НИКО - June 28, 2017
Продавец НИКО
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Александр - February 16, 2015
Россия Полуполтинник 1707 на аукционе Александр - February 16, 2015
Продавец Александр
Дата 16 февраля 2015
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1707 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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