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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨД (1704) года "Тип 1703-1704". Без знака монетного двора (Россия, Петр I)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨД (1704) года "Тип 1703-1704" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨД (1704) года "Тип 1703-1704" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨД (1704) года. Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 550000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Dorotheum - May 17, 2024
Продавец Dorotheum
Дата 17 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1739 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Heritage - January 7, 2013
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность F15 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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