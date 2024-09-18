Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨД (1704) года "Тип 1703-1704". Без знака монетного двора (Россия, Петр I)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨД (1704) года. Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 550000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи Полуполтинник 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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