Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨД (1704) года МД "Тип 1703-1704". "МД" над лапами. Без заклепок на рукаве (Россия, Петр I)
Разновидность: "МД" над лапами. Без заклепок на рукаве
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (20) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨД (1704) года со знаком МД. "МД" над лапами. Без заклепок на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец НИКО
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF35
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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