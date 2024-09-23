Полуполтинник ҂АΨД (1704) года МД "Тип 1703-1704". "МД" над лапами. Без заклепок на рукаве (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨД (1704) года со знаком МД. "МД" над лапами. Без заклепок на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность AU (2) XF (5) VF (11) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (3) DETAILS (1) Сервис NGC (3)