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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨД (1704) года МД "Тип 1703-1704". "МД" над лапами. Без заклепок на рукаве (Россия, Петр I)

Разновидность: "МД" над лапами. Без заклепок на рукаве

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨД (1704) года МД "Тип 1703-1704" "МД" над лапами Без заклепок на рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨД (1704) года МД "Тип 1703-1704" "МД" над лапами Без заклепок на рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (20) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨД (1704) года со знаком МД. "МД" над лапами. Без заклепок на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (4)
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Stack's - August 17, 2023
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 611 EUR
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе НИКО - February 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF35
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Heritage - March 12, 2015
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Heritage - March 12, 2015
Продавец Heritage
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность XF40 NGC
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Heritage - June 2, 2006
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность F
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) МД на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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