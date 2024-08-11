Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Большая голова. Год под лапами (Россия, Петр I)
Разновидность: Большая голова. Год под лапами
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨЗ (1707)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Большая голова. Год под лапами. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
1092 $
Цена в валюте аукциона 77287 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
813 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность F12 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF25 RNGA
Цена
******
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Где продать?
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