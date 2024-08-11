Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Большая голова. Год под лапами (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Большая голова. Год под лапами. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность AU (4) XF (12) VF (11) F (8) VG (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (1) VF30 (1) VF25 (1) F15 (6) F12 (1) DETAILS (2) Сервис RNGA (2) NGC (2)

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