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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Большая голова. Год под лапами (Россия, Петр I)

Разновидность: Большая голова. Год под лапами

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года Большая голова Год под лапами - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года Большая голова Год под лапами - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨЗ (1707)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) года. Большая голова. Год под лапами. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
1092 $
Цена в валюте аукциона 77287 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность F15
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
813 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность F15
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность F15
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность F15
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность F12 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность F15
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF25 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность F15
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨЗ (1707) на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1707 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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