Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨД (1704) года "Тип 1703-1704". Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨД (1704) года. Без знака монетного двора. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
6907 $
Цена в валюте аукциона 675000 RUB
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец CNG
Дата 4 января 2009
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи Полуполтинник 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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