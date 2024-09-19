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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨД (1704) года "Тип 1703-1704". Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨД (1704) года "Тип 1703-1704" Без знака монетного двора Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨД (1704) года "Тип 1703-1704" Без знака монетного двора Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨД (1704) года. Без знака монетного двора. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Монеты и Медали (1)
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
6907 $
Цена в валюте аукциона 675000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе CNG - January 4, 2009
Продавец CNG
Дата 4 января 2009
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Россия Полуполтинник ҂АΨД (1704) на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Продавец Goldberg
Дата 24 февраля 2003
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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