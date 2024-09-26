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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1710 года "Портрет работы С. Гуэна". С орденской лентой (Россия, Петр I)

Разновидность: С орденской лентой

Аверс монеты - 1 рубль 1710 года "Портрет работы С. Гуэна" С орденской лентой - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1710 года "Портрет работы С. Гуэна" С орденской лентой - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1710
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1710 года "Портрет работы С. Гуэна". С орденской лентой. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе Александр за 82000 USD. Торги состоялись 14 сентября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе RedSquare - March 24, 2024
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе RedSquare - March 24, 2024
Продавец RedSquare
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30933 $
Цена в валюте аукциона 2850000 RUB
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе RedSquare - February 25, 2024
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе RedSquare - February 25, 2024
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF25 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
44340 $
Цена в валюте аукциона 4000000 RUB
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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