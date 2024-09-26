Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1710 года "Портрет работы С. Гуэна". С орденской лентой (Россия, Петр I)
Разновидность: С орденской лентой
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1710
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1710 года "Портрет работы С. Гуэна". С орденской лентой. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе Александр за 82000 USD. Торги состоялись 14 сентября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец RedSquare
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30933 $
Цена в валюте аукциона 2850000 RUB
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
44340 $
Цена в валюте аукциона 4000000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1710 "Портрет работы С. Гуэна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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