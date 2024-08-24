Полтина 1710 года. Без обозначения года (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1710 года. Без обозначения года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Империя за 1200000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.

Сохранность AU (1) XF (14) VF (25) VG (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF45 (4) XF40 (4) VF35 (5) VF30 (2) VF25 (1) VF20 (1) Сервис RNGA (5) NGC (1)

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