Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1710 года. Без обозначения года (Россия, Петр I)
Разновидность: Без обозначения года
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1710
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1710 года. Без обозначения года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Империя за 1200000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
11527 $
Цена в валюте аукциона 940000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF25 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VG
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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