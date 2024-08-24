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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1710 года. Без обозначения года (Россия, Петр I)

Разновидность: Без обозначения года

Аверс монеты - Полтина 1710 года Без обозначения года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1710 года Без обозначения года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1710
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1710 года. Без обозначения года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Империя за 1200000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1710 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полтина 1710 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
Россия Полтина 1710 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полтина 1710 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
11527 $
Цена в валюте аукциона 940000 RUB
Россия Полтина 1710 на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
Цена
5993 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия Полтина 1710 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1710 на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1710 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1710 на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1710 на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF25 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1710 на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1710 на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия Полтина 1710 на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1710 на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1710 на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия Полтина 1710 на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF35
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Россия Полтина 1710 на аукционе Знак - February 15, 2019
Россия Полтина 1710 на аукционе Знак - February 15, 2019
Продавец Знак
Дата 15 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1710 на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия Полтина 1710 на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1710 на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия Полтина 1710 на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1710 на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1710 на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VG
Цена
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Россия Полтина 1710 на аукционе AURORA - July 17, 2017
Продавец AURORA
Дата 17 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1710 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1710 на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1710 на аукционе Имперская монета - April 25, 2017
Россия Полтина 1710 на аукционе Имперская монета - April 25, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 25 апреля 2017
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1710 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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